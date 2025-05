Argentina ratifica saída da OMS e estreita laços com EUA na área de saúde

A Argentina ratificou na segunda-feira (26) sua decisão de abandonar a Organização Mundial da Saúde (OMS) e reafirmou sua concordância na área de saúde com o governo dos Estados Unidos, durante uma visita a Buenos Aires do secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy.

O governo do presidente Javier Milei justificou a saída do organismo multilateral ao afirmar em um comunicado que "as receitas da OMS não funcionam, porque não são baseadas na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros".