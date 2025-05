Ucrânia relata bombardeio russo sem precedentes depois que Trump criticou Putin

A Rússia lançou, durante a noite, um bombardeio recorde com drones contra a Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira (26), depois que Donald Trump chamou Vladimir Putin de "louco" e alertou que Moscou pode enfrentar mais sanções se continuar com os ataques. Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano tenta mediar uma maneira de acabar com o conflito, mas não conseguiu obter concessões significativas do Kremlin, apesar de várias reuniões de alto nível com a Rússia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por três noites consecutivas, a Rússia bombardeou a Ucrânia com ataques de drones em larga escala, uma estratégia que sobrecarregou as defesas aéreas e deixou pelo menos 13 mortos no domingo, informaram as autoridades ucranianas. Trump, que raramente critica Putin, emitiu uma advertência severa no domingo. "Sempre tive uma boa relação com Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço, mas se ele tentar, levará à queda da Rússia", acrescentou.

O Kremlin minimizou as críticas nesta segunda-feira e argumentou que Putin "está fazendo o que é necessário para garantir a segurança da Rússia" e que os bombardeios são uma "retaliação" aos ataques de drones ucranianos contra o território russo. "Este é um momento crítico, repleto de tensão emocional para todos, assim como de reações emocionais", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos repórteres. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que os ataques mostram que a Rússia sente que pode agir com "impunidade".

"A intensificação dos ataques russos deve ser enfrentada com mais sanções", insistiu o presidente nas redes sociais. A invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, deixou dezenas de milhares de mortos, devastou cidades inteiras e constitui a maior crise nas relações entre a Rússia e as potências ocidentais desde a Guerra Fria. As autoridades ucranianas não relataram mortes na última onda de ataques, mas disseram que os bombardeios das últimas 24 horas deixaram um civil morto na região de Sumy, na fronteira com a Rússia.

A Rússia reivindicou nesta segunda-feira o controle de duas localidades em Sumy, onde suas tropas estão na ofensiva há semanas. - Fortes explosões - Antes de chamar Putin de "louco", Trump expressou seu descontentamento com os bombardeios e alertou que considera impor novas sanções contra a Rússia.