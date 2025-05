Trump ataca opositores e juízes no 'Memorial Day' nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou seus opositores de "escória", nesta segunda-feira (26), e atacou juízes que bloqueiam suas decisões, durante a comemoração do "Memorial Day".

Trump visitou o Cemitério Nacional de Arlington, onde jazem os restos mortais de cerca de 400.000 soldados e, depois de depositar uma coroa de flores diante do túmulo do soldado desconhecido, realizou um discurso no qual exaltou os heróis de guerra americanos.