Suriname define Parlamento sem maioria e terá negociações para formação do governo

As eleições legislativas de domingo (2) no Suriname terminaram sem uma maioria clara entre os dois principais partidos do país, o que exigirá negociações para a formação do governo e a escolha do futuro presidente. Os dois principais partidos políticos do pequeno país sul-americano, que recentemente descobriu grandes reservas de petróleo, estavam praticamente empatados ao final da apuração oficial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O partido do atual presidente Chan Santokhi, o VHP, e a legenda do ex-presidente falecido Desi Bouterse, o NPD com a lista liderada por Jennifer Simons, conquistaram cada um entre 17 e 18 cadeiras no Parlamento, após a contagem de 90% das urnas. A taxa de participação foi de 64% entre os quase 400.000 eleitores registrados. Outros cinco partidos conseguiram cadeiras no Parlamento, incluindo o APOB do atual vice-presidente Ronnie Brunswijk, e o NPS, que já dominou a política do país, com 5 a 6 representantes cada um. Os dois partidos serão determinantes para a formação de uma coalizão de governo.

Os 51 deputados da futura Assembleia devem eleger, por maioria de dois terços, o presidente e o vice-presidente no prazo de um mês após a proclamação dos resultados oficiais. Os resultados oficiais serão proclamados pela autoridade eleitoral dentro de duas ou três semanas. Para a ex-colônia holandesa, cenário de rebeliões e golpes de Estado desde sua independência em 1975, as reservas de petróleo proporcionarão uma grande injeção de dinheiro a partir de 2028, quando está previsto o início da produção no país, que enfrenta uma dívida externa elevada, inflação galopante e uma taxa de pobreza de 20%.

"Espero realmente que possam fazer algo com todo esse petróleo", comentou Omar Tariq Kohinor, um entregador de 30 anos, após votar. - Os favoritos - Santokhi, líder do partido VHP, votou na companhia da primeira-dama na região da capital Paramaribo e pediu aos compatriotas que concedam "o mandato para terminar o trabalho" de seu governo.

O outro favorito é o NDP, partido que foi liderado por Bouterse, que governou o país com mão de ferro após um golpe em 1980 e até 1987. Depois, ele conquistou a presidência em eleições democráticas entre 2010 e 2020. Condenado nos Países Baixos por tráfico de cocaína e no Suriname pelo assassinato de opositores em 1982, Bouterse morreu em dezembro na clandestinidade. Mas isso não o impediu de continuar sendo uma figura popular, em particular entre a classe trabalhadora. Os líderes dos principais partidos, o VHP governante e o NDP, afirmaram que não formarão um governo de coalizão.