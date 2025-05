Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia em três anos

Na segunda noite consecutiva de intensos bombardeios, 367 drones e mísseis foram disparados contra cerca de 30 cidades ucranianas, em especial a capital Kiev, deixando ao menos 12 mortos.A Rússia lançou na madrugada deste domingo (25/05) o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra, iniciada há mais de três anos, na segunda noite consecutiva de ataques intensos com drones e mísseis balísticos. A capital, Kiev, foi mais uma vez o foco da ofensiva, que deixou ao menos 12 mortos, incluindo 3 crianças, e dezenas de feridos. Foi "o ataque mais massivo em termos de número de armas de ataque aéreo no território da Ucrânia desde o início da invasão em escala total em 2022", disse Yuriy Ihnat, porta-voz da Força Aérea da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, foram usados 298 drones e 69 mísseis. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que os mísseis e drones russos atingiram mais de 30 cidades e vilarejos em todo o país, e pediu aos parceiros ocidentais que aumentem as sanções contra a Rússia, em especial os Estados Unidos. "O silêncio dos Estados Unidos e de outros países do mundo apenas encoraja [o presidente russo Vladimir] Putin", escreveu Zelenski, no Telegram. "Todo ataque terrorista russo é motivo suficiente para novas sanções contra a Rússia." "Sem uma pressão realmente forte sobre a liderança russa, essa brutalidade não poderá ser interrompida. As sanções certamente ajudarão." Revés nas negociações O ataque ocorreu no terceiro dia previsto de trocas de prisioneiros entre a Rússia e Ucrânia – o único resultado tangível das negociações de paz em Istambul no início do mês. Cada lado libertou 307 militares no sábado, e 390 na sexta-feira, e era esperada mais uma troca neste domingo. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas abateram 110 drones ucranianos durante a noite. A intensidade dos ataques deste fim de semana contrasta com a afirmação de Donald Trump de que Putin estaria interessado na paz. A Ucrânia e seus aliados europeus têm procurado pressionar Moscou a assinar um cessar-fogo de 30 dias como um primeiro passo para negociar o fim da guerra. Nesta semana, contudo, Trump recusou-se a impor novas sanções por não concordar com uma pausa imediata nos combates, como Kiev queria Neste domingo é celebrada a fundação de Kiev, ocorrida no século 5. O feriado começou com explosões e disparos antiaéreos, e os moradores procurando abrigo nas estações de metrô. Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade, alertou no início da madrugada que "a noite não será fácil", enquanto os moradores acompanhavam as ondas de lançamentos nos aplicativos de alerta de ataques aéreos. "Uma difícil manhã de domingo na Ucrânia, depois de uma noite sem dormir. O ataque aéreo russo mais massivo em muitas semanas durou a noite toda", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, no X. Entre os locais atingidos em Kiev estão um dormitório estudantil e prédios residenciais, de acordo com o prefeito, Vitali Klitschko. sf (AP, Reuters)