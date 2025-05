Presidente do Corinthians é afastado em meio a investigação por corrupção

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi afastado pelo Conselho Deliberativo do clube de futebol paulista nesta segunda-feira (26), depois que a polícia o indiciou na semana passada por "furto qualificado", "associação criminosa" e "lavagem de dinheiro". Melo é investigado por supostas "irregularidades" em um contrato de patrocínio com a plataforma de apostas VaideBet. O Conselho Deliberativo do clube recebeu 176 votos a favor do afastamento e 57 contrários.

A imprensa brasileira divulgou na semana passada um documento policial no qual Melo é acusado de montar um sistema complexo envolvendo empresas-fantasma para desviar cerca de R$ 1 milhão que pertenciam ao Corinthians. A Polícia Civil de São Paulo recomendou ao Ministério Público que o denunciasse por "lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado". "Saio de cabeça erguida, missão cumprida, o próximo presidente tem a missão de dar sequência", disse Melo a jornalistas nesta segunda, antes da votação do conselho. O dirigente assumiu a presidência do clube mais popular de São Paulo em janeiro de 2024 e, nesse mesmo mês, fechou um contrato de patrocínio com a VaideBet. A casa de apostas rescindiu o acordo em junho do mesmo ano, recorrendo a uma cláusula anticorrupção.

Sob a gestão Melo, o Corinthians fechou em setembro do ano passado com o craque holandês Memphis Depay, uma das contratações mais caras da história do futebol sul-americano, e conquistou o Campeonato Paulista em março de 2025. Osmar Stabile, que ocupava a vice-presidência, assumiu o comando do clube interinamente e terá que convocar novas eleições. O afastamento de Melo ocorre na véspera da decisão que o Corinthians disputará em Buenos Aires diante do Huracán, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.