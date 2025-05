Preço das empanadas gera polêmica entre Ricardo Darín e ministro de Milei

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Perguntado, na noite do último sábado (24), sobre como vê a situação da Argentina no programa de televisão apresentado por Mirtha Legrand, Darín respondeu com um lacônico "acho fantástico". O país amarga uma taxa de pobreza de 38%, consumo em queda há 15 meses e tem a maioria dos pensionistas ganhando um terço do valor da cesta básica.

"Na verdade, não entendo nada. Me intriga isso de resgatar os dólares do colchão, de quem estão falando? Uma dúzia de empanadas custa 48.000 pesos (cerca de 237 reais), por isso não entendo do que estão falando. Tem muita gente que está passando por um momento muito ruim", enfatizou Darín.

Legrand concordou: "Os preços estão terríveis, terríveis, o dinheiro não é suficiente", disse.

O comentário foi compartilhado nas redes sociais e o ministro da Economia usou o X para responder: "As empanadas não custam isso, Ricardito (...) Pode ficar tranquilo, Ricardo, as pessoas comem empanadas deliciosas por 16.000 pesos (o equivalente a R$ 79)", escreveu Caputo.