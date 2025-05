PGR solicita investigação sobre campanha de Eduardo Bolsonaro nos EUA contra autoridades brasileiras

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL/SP), acusado de pedir sanções do governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, enquanto denuncia a suposta perseguição política de seu pai.

Eduardo Bolsonaro, de 40 anos e terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se mudou para Washington no final de fevereiro com o argumento de que a Justiça brasileira tentaria proibi-lo de sair do país de forma iminente.