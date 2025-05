Nacionalistas israelenses gritam 'morte aos árabes' em marcha em Jerusalém

No centro do conflito entre israelenses e palestinos, a disputa por Jerusalém é causa frequente de confrontos. Os dois lados veem a cidade como parte essencial de suas identidades nacionais e religiosas.

As lojas de palestinos em Jerusalém foram cobertas com adesivos que diziam "Gaza é nossa". Em outra provocação, um manifestante gritou para uma mulher palestina: "Essa é a nossa casa, esse é o nosso Estado". Ao que ela respondeu, em hebraico, "vão embora daqui!"

O complexo permanece praticamente vazio desde o fim de janeiro, quando a UNRWA ordenou que seus funcionários evitassem trabalhar lá por motivos de segurança. A ONU afirma que o local não foi abandonado e continua protegido por leis internacionais.

Entraves nas negociações para o cessar-fogo

Falando de um parque arqueológico em bairro palestino da Jerusalém Oriental, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu prometeu "preservar uma Jerusalém unificada, inteira, e a soberania de Israel". Ele afirmou que o governo está incentivando embaixadas estrangeiras a reconhecerem a cidade como capital israelense.

Netanyahu prometeu continuar com sua "missão" para trazer de volta os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas, "os vivos e os mortos". Contudo, as negociações para o acordo de cessar-fogo e liberação de reféns seguem travadas.

Uma fonte do Hamas disse que o grupo terrorista teria aceitado a proposta do enviado dos EUA, Steve Witkoff, mas a informação foi desmentida pelo americano.

O site Axios reportou que a proposta citada pelo Hamas difere da última oferta que havia sido apresentada por Witkoff no número de reféns vivos e mortos que deveriam ser liberados durante o cessar-fogo.

Pela última proposta dos Estados Unidos, o Hamas deveria entregar 10 reféns vivos e os corpos de 19 reféns mortos durante a trégua, que seria de 45 a 60 dias. Em troca, Israel soltaria prisioneiros palestinos.

O enviado americano disse que Israel concordaria com a proposta e que o plano levaria a negociações substanciais para um cessar-fogo permanente. "Esse acordo está na mesa. O Hamas deveria aceitá-lo", disse Steve Witkoff ao Axios.

Por outro lado, o Hamas afirmou que o acordo incluía o cessar-fogo de 70 dias em troca da libertação de 10 reféns em duas partes. O grupo sinalizou que "durante a trégua começariam negociações sobre um cessar-fogo permanente com garantias americanas".

O enviado dos EUA negou que uma nova proposta tenha sido apresentada ao Hamas.

Uma autoridade palestina disse ao Times of Israel que Witkoff teria voltado atrás no entendimento sobre o acordo. Segundo o relato, ele teria informado ao Hamas que aceitava as alterações feitas pelo grupo em sua proposta de cessar-fogo. Depois, teria mudado de ideia e afirmado que a versão do Hamas não era aceitável.

O último cessar-fogo fracassou por discordâncias sobre como avançar para a segunda fase do acordo, que previa o fim do guerra na Faixa de Gaza em troca pelo restante dos reféns israelenses. Israel retomou as operações no território palestino em 18 de março.

Desde o dia 2 de março, o governo israelense bloqueava toda ajuda humanitária à Faixa de Gaza para forçar concessões do Hamas. A proibição continuou em vigor por 11 semanas até que a assistência foi parcialmente retomada na semana passada diante dos alertas para a fome entre os palestinos.

Caminhões de ajuda começaram a chegar a Gaza, mas organizações internacionais tem feito apelos para que mais assistência entre no território palestino e mais rápido.

Nesta segunda-feira, um grupo apoio pelos Estados Unidos disse ter aberto os primeiros pontos de distribuição de ajuda humanitária sob o novo sistema que vinha sendo anunciado pelo governo Binyamin Netanyahu.

A Gaza Humanitarian Foundation informou que seus centros receberam os primeiros caminhões carregados de alimentos e que a distribuição para os palestinos havia começado. Mas sem detalhar o número de caminhões, a localização dos centros ou ou como as pessoas beneficiadas foram selecionadas.

O grupo assumiu a responsabilidade pela entrega da ajuda, apesar das objeções da ONU, que é crítica ao novo sistema apoiado por Israel e EUA. As organizações internacionais afirmam que Israel está tentando usar alimentos como arma e que o plano forçaria o deslocamento de palestinos em busca de ajuda.

A fundação começou a operar um dia após a renúncia de seu diretor-executivo. O americano Jake Wood disse ter ficado claro que a Gaza Humanitarian Foundation não teria permissão para operar de forma independente.

Não está claro quem está financiando a organização, composta por ex-funcionários de agências humanitárias, do governo e das forças armadas.

A Gaza Humanitarian Foundation declarou que seus pontos de distribuição serão protegidos por empresas de segurança privada e que a ajuda chegará a 1 milhão de palestinos - cerca de metade da população de Gaza - até o final da semana. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)