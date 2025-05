Morte de nove irmãos em Gaza é mais um ato vergonhoso e covarde, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou-se na noite deste domingo, 25, por meio de nota, divulgada pelo Palácio do Planalto e também no X, sobre o ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza, no sábado, 24. O ataque teve como consequência a morte de nove dos dez filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar, o que o presidente classificou como "mais um ato vergonhoso e covarde". Apenas um filho da médica sobreviveu. Ele e o marido de Alaa, também médico, foram feridos e estão internados em estado crítico.

"Esse episódio simboliza, em todas as suas dimensões, a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um Estado fortemente armado contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes", afirma o presidente.