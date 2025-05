Macron desmente 'briga' viral com esposa: 'Estávamos brincando'

O presidente francês, Emmanuel Macron, viu-se obrigado a desmentir, nesta segunda-feira (26), uma "briga" com sua esposa em sua chegada ao Vietnã e acusou as campanhas de desinformação de reinterpretar as imagens que se tornaram virais. Antes de sair do avião presidencial em Hanói, imagens capturadas pela agência de notícias Associated Press (AP) mostram Macron falando com sua esposa, Brigitte, de quem se vê apenas os braços, quando de repente ela empurra violentamente o rosto do francês com as duas mãos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O mandatário parece surpreso, vira rapidamente e saúda a imprensa com um aceno, em uma tentativa de atuar com normalidade. Em seguida, a esposa desce as escadas no avião e ele estende o braço para ela como de costume, mas Brigitte o ignora e se apoia no corrimão. As imagens do incidente, ocorrido na noite de domingo, rapidamente viralizaram nas redes sociais, especialmente nas contas hostis a Macron com comentários que dão a entender que existe uma suposta tensão entre o casal. "Com minha esposa, estávamos brincando, como fazemos com frequência", disse o chefe de Estado francês aos repórteres nesta segunda-feira, negando que tenha sido uma "briga doméstica" e pedindo "calma a todos" sobre a interpretação dessas imagens. Outras imagens dele já se tornaram virais nas últimas semanas, com interpretações diferentes das oficiais. Em um caso, ele teve que negar que estava escondendo um saco de cocaína durante uma viagem de trem para a Ucrânia com os primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha.

"Nas últimas três semanas (...), algumas pessoas têm assistido a vídeos e pensado que eu compartilhei um saco de cocaína, que tive um braço de ferro com o presidente turco e que agora estou tendo uma cena doméstica com minha esposa”, disse Macron. "Nada disso é verdade. No entanto, esses três vídeos são verdadeiros, portanto, acalmem-se todos", insistiu o presidente da França, onde as autoridades frequentemente acusam a Rússia de realizar campanhas de desinformação para enfraquecê-las. Ele novamente atribuiu essas instrumentalizações a “redes” bem conhecidas, como “os russos” e “os extremistas na França”. “Depois, temos toda uma série de contas” e "comentaristas que nunca gostaram muito do que eu faço", que continuam com o assunto, acrescentou.

- A mão do Kremlin - A diplomacia russa foi rápida em zombar do vídeo viral. “O que é interessante não é isso, mas saber o que o Palácio do Eliseu vai inventar para encobrir o enésimo 'Emmanuel-gate'”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. “Será que a primeira-dama tentou animar o marido acariciando gentilmente sua bochecha, mas calculou mal sua força? (...) Minha sugestão: talvez tenha sido a mão do Kremlin?”, concluiu Zakharova em uma mensagem publicada em sua conta do Telegram.

A presidência francesa também deu versões contraditórias. Inicialmente, negou a autenticidade das imagens, antes de ser confirmada sua veracidade. Posteriormente, um colaborador do presidente descreveu o incidente como uma “discussão” inofensiva de casal. Outro membro de seu círculo minimizou o fato: “Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da visita, eles estavam brincando”, disse essa fonte, que pediu para não ser identificada. “É um momento de cumplicidade”, acrescentou. O relacionamento entre Macron, 47 anos, e sua esposa, 72 anos, há muito tempo é objeto de fascínio dentro e fora da França, ainda mais quando ela era professora de teatro e ele um aluno quando se conheceram em uma escola pública em Amiens, no norte da França.