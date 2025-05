Líder da extrema direita holandesa ameaça derrubar coalizão governista

Após ganhar as legislativas de novembro de 2023, o Partido pela Liberdade (PVV), de extrema direita, é o que mais tem deputados na coalizão governante e poderia provocar uma crise política e novas eleições case se retire.

"Nossa paciência está se esgotando. Os votantes que fizeram do PVV o partido número um têm direito a um governo que cumpra suas promessas", disse Wilders em uma coletiva de imprensa.

O líder do PVV apresentou um plano de dez medidas que, advertiu ele, devem ser aplicadas em "poucas semanas no máximo".

O plano inclui fechar as fronteiras aos solicitantes de asilo, reforçar os controles fronteiriços e deportar as pessoas com dupla nacionalidade que tenham sido condenadas por um crime.

"Se, como estrangeiro, você estiver seriamente fora da linha e se comportar mal, você deve deixar o país", disse Wilders.