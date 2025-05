Isco volta à seleção espanhola depois de 6 anos; Rodri não é convocado

Atualmente no Betis, Isco, de 33 anos, entrou em campo pela última vez com a 'Roja' em junho de 2019, em seu 38º jogo pela equipe.

O meia Isco Alarcón está de volta à seleção da Espanha depois de seis anos, ao aparecer na lista divulgada nesta segunda-feira (26) pelo técnico Luis de la Fuente para a fase final da Liga das Nações da Uefa, da qual ficou de fora o volante Rodri, que voltou recentemente de grave lesão no joelho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Era o momento para que Isco nos ajudasse. Ele vai contribuir muito; caso contrário, não estaria aqui", declarou De la Fuente em entrevista coletiva.

"Isco esteve sempre em todas as pré-listas. E poderia ter ido para a Eurocopa ou não. Foram os melhores, e mostraram isso", ressaltou o treinador.

Por sua vez, Rodri ficou de fora da convocação, apesar de já ter voltado a jogar pelo Manchester City depois de se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em meados de setembro do ano passado.

"Rodrigo tem uma importância, tem uma influência excepcional. Tem só dez minutos [em campo]. Isso diz tudo. Não era hora de correr riscos", explicou De la Fuente.