Escritor Salman Rushdie está 'satisfeito' com sentença de 25 anos de prisão para seu agressor

O escritor Salman Rushdie declarou, nesta segunda-feira (26), que está "satisfeito" com a condenação de 25 anos de prisão, a pena máxima, imposta pela Justiça dos Estados Unidos a Hadi Matar, um americano de origem libanesa que o atacou com uma faca durante uma conferência em 2022.

Em 16 de maio, Hadi Matar foi condenado a 25 anos de prisão, após ter sido declarado culpado de tentativa de assassinato e agressão.

Em 12 de agosto de 2022, ele esfaqueou repetidamente o autor de "Os Versos Satânicos", obra que em 1989 rendeu a Rushdie uma sentença de morte do Irã, que a considerou como blasfêmia.

O escritor, um símbolo da liberdade de expressão, perdeu a visão de seu olho direito no ataque, sofreu um ferimento grave em sua laringe, teve o fígado e o intestino delgado perfurados e lesões nervosas no braço o deixaram com paralisia em uma das mãos.

A agressão ocorreu quando ele estava prestes a dar uma palestra para cerca de mil pessoas, durante uma conferência sobre a proteção da liberdade dos escritores em Chautauqua, uma cidade pacata na fronteira com o Canadá.