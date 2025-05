Ancelotti assume comando da Seleção Brasileira

Dois dias depois de sua emocionante despedida do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti assume o comando da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26), enquanto os pentacampeões do mundo tentam recuperar a glória perdida.

Ele será apresentado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 15h00, depois de ter chegado ao país no domingo.

O italiano assumirá uma seleção pela primeira vez depois de conquistar um recorde de 15 títulos com o Real Madrid em seis temporadas e de se tornar o treinador que mais venceu a Liga dos Campeões (5).

Sua chegada ocorre dois dias depois de se despedir com lágrimas nos olhos dos torcedores do clube merengue no Santiago Bernabéu, no último jogo do Campeonato Espanhol, vencido pelo Barcelona este ano.

"Carletto" substituirá Dorival Júnior, que foi demitido após sofrer uma goleada de 4 a 1 contra a eterna rival Argentina em março, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.