Alcaraz inicia defesa do título em Roland Garros com vitória sem sustos sobre Zeppieri

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, iniciou a defesa do título em Roland Garros com uma vitória sem sustos sobre o italiano Giulio Zeppieri (N.310) nesta segunda-feira (26).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima quarta-feira, o espanhol vai enfrentar na segunda rodada o húngaro Fabian Marozsan (N.56), que bateu outro italiano, Luca Nardi (N.95).

Contra um adversário que entrou no quadro principal do torneio depois da lesão do japonês Kei Nishikori, Alcaraz não precisou pisar no acelerador e selou a vitória sem grandes dificuldades.

"A primeira rodada nunca é fácil, e vir aqui como campeão é ainda mais complicado. Mas comecei bem, encontrei meu ritmo e estou orgulhoso da minha estreia", disse o número 2 do mundo após a partida.

Com Rafael Nadal aposentado, Alcaraz chega a Roland Garros como a nova referência do saibro: foi campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e perdeu a final do ATP 500 de Barcelona para o dinamarquês Holger Rune depois de sofrer com problemas físicos.