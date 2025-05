Acerbi volta à seleção da Itália para jogos das eliminatórias europeias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jovem, que já defendeu as seleções italianas de base, poderá formar a defesa com Acerbi (34 jogos pela 'Azzurra'), que não era convocado desde março de 2024.

Fora Coppola e Acerbi, a lista de Spaletti não apresenta surpresas, com Mateo Retegui (Atalanta) e Moise Kean (Fiorentina), os dois artilheiros da Serie A, liderando o ataque.

A Itália, que não disputou as duas últimas Copas do Mundo, começa sua campanha nas eliminatórias com uma complicada visita a Oslo no dia 6 de junho, contra a Noruega, sua principal rival no Grupo I.

Os noruegueses lideram a chave com seis pontos em dois jogos, depois de terem vencido Israel (4 a 2) e Moldávia (5 a 0).