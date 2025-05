Xabi Alonso é anunciado como novo técnico do Real Madrid

"O Real Madrid C. F. comunica que Xabi Alonso será o treinador do Real Madrid nas próximas três temporadas, de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2028", informou o clube em um comunicado.

O Real Madrid anunciou neste domingo (25) a contratação de Xabi Alonso como técnico do clube pelas próximas três temporadas, um dia após o fim do campeonato espanhol para a equipe.

O técnico basco substitui o italiano Carlo Ancelotti, que assume o comando da Seleção do Brasil.

"Xabi Alonso é uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Defendeu nossa camisa em 236 partidas oficiais, entre 2009 e 2014. Durante esse tempo, conquistou 6 títulos: a 10ª Copa da Europa em Lisboa, 1 Supercopa da Europa, 1 Liga, 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha", acrescenta o comunicado.

O clube merengue também destaca sua trajetória como jogador da seleção espanhola, com a qual venceu a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Ele disputou 113 jogos pela equipe nacional.

Como técnico, Alonso começou na base do Real Madrid, quando dirigiu durante a temporada 2018-2019 a equipe Infantil A, com a qual foi campeão da Liga e do Torneio dos Campeões.