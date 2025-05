Venezuela: eleições de governadores e deputados têm aparente baixo comparecimento

Os venezuelanos, ainda se recuperando do resultado da eleição presidencial do ano passado, não responderam neste domingo (25) aos apelos do governo para votar em legisladores, governadores e outras autoridades. Isso deixou os centros de votação praticamente vazios em alguns momentos e colocou as autoridades na defensiva.

A eleição, que a oposição pediu à população para boicotar, é a primeira a permitir ampla participação eleitoral desde a disputa presidencial do ano passado, que o presidente Nicolás Maduro alegou ter vencido, apesar das evidências em contrário. Ela ocorre dois dias depois de o governo ter detido dezenas de pessoas, incluindo um importante líder da oposição, e as ter associado a um suposto complô para impedir a votação.