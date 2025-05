Union Saint-Gilloise é campeão belga depois de 90 anos

O Union Saint-Gilloise se sagrou campeão belga pela 12ª vez em sua história, 90 anos depois do último título, graças à vitória sobre o Gent por 3 a 1 neste domingo (25), na última rodada da Pro League.

Com o resultado, o USG terminou o campeonato com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Brugge, campeão na temporada passada, que empatou em 1 a 1 com o Royal Antwerp.