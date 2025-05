Ucrânia e Rússia trocam centenas de prisioneiros de guerra

Nesta sexta e sábado foram 697 prisioneiros trocados de cada lado, como parte de acordo firmado em Istambul. Notícia positiva acabou ofuscada por ataque russo contra Kiev.A Rússia e a Ucrânia informaram terem trocado 307 prisioneiros de guerra de cada lado neste sábado (24/05), no segundo dia da maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, que almeja trocar no total mil prisioneiros de cada país. A notícia positiva, no entanto, foi ofuscada por um ataque russo em larga escala contra Kiev no início de sábado, que deixou pelo menos 15 pessoas feridas. O acordo para trocar mil prisioneiros de guerra de cada lago foi resultado de uma reunião entre representantes da Rússia e da Ucrânia ocorrida em Istambul, na semana passada. O encontro foi o primeiro em três anos entre os países em guerra e havia sido inicialmente proposto pelo presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, ele depois afirmou que não iria à reunião e designou funcionários de segundo escalão, esfriando expectativas sobre um cessar-fogo. A Rússia fez no encontro reivindicações consideradas inviáveis pela Ucrânia, e a reunião terminou sem grandes avanços, exceto a troca de prisioneiros. Na sexta-feira, ambos os países já haviam trocado 390 prisioneiros de guerra. Entre os que retornaram à Ucrânia, estavam 270 soldados e 120 civis. Há expectativa por parte do governo ucraniano de que uma nova leva de prisioneiros seja trocada no domingo. Ataque aéreo contra Kiev Poucas horas antes da troca de prisioneiros deste sábado, a Rússia lançou 14 mísseis balísticos e 250 drones contra Kiev, segundo o governo ucraniano – dos quais seis mísseis e a maioria dos drones teriam sido interceptados pela defesa aérea ucraniana. Foi um dos maiores ataques contra a capital ucraniana desde o início da guerra. Os mísseis e drones que atingiram a cidade danificaram edifícios de seis bairros. Um prédio em Obolon foi particularmente afetado, onde cinco pessoas ficaram feridas. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu no Telegram que fragmentos de um drone também atingiram o último andar de um prédio residencial no bairro de Solomyanskyi, e pelo menos duas pessoas precisaram de tratamento hospitalar. As sirenes de alerta tocaram em Kiev por cerca de sete horas, e levaram muitos moradores a procurarem abrigo nas estações de metrô. No início de maio, a Ucrânia também promoveu ataques com drones contra Moscou, que levaram ao fechamento de aeroportos da capital russa. Na ocasião, o Kremlin disse que haveria retaliação. bl (AFP, Reuters)