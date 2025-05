Trump diz não estar 'feliz' com Putin por ataques russos na Ucrânia

No passado, Trump manifestou admiração por Putin, mas, nas últimas semanas, tem mostrado mais frustração com a posição de Moscou nas negociações para uma trégua com Kiev, que estão em ponto morto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (25) que não está "nada feliz" com o líder russo Vladimir Putin, depois que Moscou lançou um ataque significativo com drones contra a Ucrânia, que deixaram 13 mortos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Não estou nada feliz com o que Putin está fazendo. Está matando muita gente e não sei que diabos aconteceu com ele", disse Trump no aeroporto Morristown antes de embarcar no Air Force One.

"Eu o conheço há muito tempo. Sempre tive uma boa relação com ele, mas está mandando foguetes para cidades e matando gente, e isso não me agrada de jeito nenhum", acrescentou.

Os ataques russos contra a Ucrânia ocorrem depois que os dois países concluíram a maior troca de prisioneiros desde que Moscou lançou sua invasão em fevereiro de 2022. Foram 1.000 prisioneiros enviados de volta a cada um dos lados.

Trump disse que considerava "absolutamente" a imposição de novas sanções contra a Rússia para responder a seus últimos ataques na Ucrânia.