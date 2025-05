'Recuperar' Essequibo, a aspiração da Venezuela com eleição sobre área em disputa

Misael Zapara votará neste domingo (25) na primeira eleição de autoridades venezuelanas em Essequibo, apesar de morar a mais de 100 quilômetros do território em disputa com a Guiana. A Venezuela escolherá o governador, legisladores regionais e oito deputados do Parlamento que representarão o território de 160.000 km² cuja soberania reivindica há mais de um século.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora É uma eleição simbólica, como também será a autoridade dos cargos eleitos, pois não há centros de votação em Essequibo, região administrada pela Guiana, e os 21.403 eleitores vivem no estado vizinho de Bolívar. "Merecemos recuperar nosso Essequibo", disse Zapara, residente de El Dorado, uma localidade às margens do rio Cuyuní, que se estende até o território em disputa e faz parte da fronteira atual. - 100% da Venezuela - El Dorado é uma das localidades de Bolívar que votarão para definir as autoridades de Essequibo.

É um povoado de ruas abarrotadas de motos barulhentas e que gira ao redor do ouro, que também é o método mais comum de pagamento. Os cartazes da campanha do candidato chavista a governador, o ex-comandante da Marinha Neil Villamizar, podem ser vistos em lojas e casas comunitárias. Ele usa um uniforme militar e uma foto do presidente Nicolás Maduro e de seu ministro do Interior, Diosdado Cabello, complementa a propaganda. "Minhas aspirações são que ganhemos, que tudo seja resolvido e que tenhamos nosso Essequibo", insiste Yarisney Roa, 48 anos, líder comunitário.

"O Essequibo é 100% da Venezuela", concorda José Tobías Tranquini, 48 anos, que trabalha nos setor de mineração. "Eles querem ficar com essa terra e não podem". "É necessário votar, eu pelo menos vou votar, não sei os demais", acrescenta. A maior coalizão opositora da Venezuela pediu o boicote das eleições, nas quais serão eleitos 24 governadores e 285 parlamentares, por considerar a última eleição presidencial, na qual Maduro foi proclamado vencedor, fraudulenta. Uma ala dissidente da oposição, no entanto, decidiu participar.

- "Anexar" - A Guiana rejeita a eleição. O presidente do país, Irfaan Alia, a qualificou de "ameaça", mas também considera que faz parte da "propaganda" venezuelana. Seu governo pediu à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que ratifique as fronteiras estabelecidas em um documento de 1899, mas a Venezuela cita o Acordo de Genebra assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que anulava esta decisão e estabelecia as bases para uma solução negociada.