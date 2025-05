Powell incentiva jovens a servir ao setor público em formatura da Universidade de Princeton

Em discurso para formandos da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, pediu aos jovens que dediquem parte de suas carreiras ao serviço público. "Eu peço a vocês que enfrentem o desafio e aproveitem a oportunidade de servir a seus concidadãos. Vocês nuca irão se arrepender", disse ele neste domingo, 25.

Powell, que se formou na mesma universidade há 50 anos, citou sua própria trajetória como exemplo, com passagens pelos setores público e privado. "Em meus 13 anos no Fed, a economia global passou por diversas turbulências e uma crise total, nos momentos mais agudos da pandemia de covid 19", declarou. "Todo mundo se voltou para o governo e para o Fed em busca de socorro, e os servidores de carreira do Fed, veteranos de crises anteriores, tomaram a dianteira e disseram: 'Nós cuidamos disso'", acrescentou.