Misael Zapara votará neste domingo (25) na primeira eleição de autoridades venezuelanas em Essequibo, apesar de morar a mais de 100 quilômetros do território em disputa com a Guiana.

Ataques russos deixam 12 mortos na Ucrânia

A Ucrânia sofreu novos ataques aéreos neste domingo (25), que deixaram pelo menos 12 mortos, enquanto em Moscou os drones ucranianos provocaram o fechamento temporário de alguns aeroportos, poucas horas antes da conclusão de uma grande troca de prisioneiros entre os dois países.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia prisioneiros, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PARAMARIBO:

Suriname vota para definir governo que administrará recursos do petróleo

O Suriname comparece às urnas neste domingo (25) para definir a composição do Parlamento que terá a responsabilidade de eleger um governo para administrar os recursos do petróleo do país, o menor da América do Sul e o único de língua holandesa.

(Suriname eleições, 570 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Ataques israelenses em Gaza deixam 22 mortos, afirma Defesa Civil

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste domingo (25) as mortes de 22 pessoas, incluindo uma mulher grávida e várias crianças, em bombardeios no território palestino cercado, onde Israel intensificou sua ofensiva.

(Gaza conflito Hamas Palestinos Israel, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA:

VARSÓVIA:

Candidatos demonstram força uma semana antes do 2º turno presidencial na Polônia

Dezenas de milhares de pessoas compareceram neste domingo (25) em Varsóvia a dois grandes atos políticos uma semana antes do segundo turno da eleição presidencial da Polônia, uma disputa entre um candidato pró-europeu e um nacionalista.

(Polônia eleições manifestação, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

MÔNACO:

Norris vence GP de Mônaco de Fórmula 1; Bortoleto é 14º

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu com autoridade o Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas da temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1, disputado neste domingo (25), no circuito de rua de Monte Carlo. Norris cruzou a linha de chegada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), que lidera o campeonato. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que largou em 16º e bateu na entrada do túnel na primeira volta, se recuperou e terminou na 14ª colocação, seu melhor resultado até aqui na temporada.

(Auto F1, 680 palavras, já transmitida)

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com