Norris vence GP de Mônaco de Fórmula 1; Bortoleto é 14º

Norris cruzou a linha de chegada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), que lidera o campeonato.

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu com autoridade o Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas da temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1, disputado neste domingo (25), no circuito de rua de Monte Carlo.

O perdedor do dia entre os favoritos foi o holandês Max Verstappen, que terminou em quarto, com desempenho bem abaixo das McLaren, uma semana depois de vencer o GP da Emilia-Romagna.

Esta foi a sexta vitória da carreira do britânico, que não vencia desde primeira etapa da temporada, em meados de março, na Austrália. O resultado o coloca a apenas três pontos da liderança do campeonato.

O veterano Lewis Hamilton (Ferrari), que largou em sétimo depois de ter sido penalizado com a perda de três posições no grid, foi o quinto, à frente do surpreendente francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com o sexto lugar obteve sua melhor posição em seu ano de estreia na Fórmula 1.

Outro francês, Esteban Ocon (Haas), foi o sétimo. Completaram o 'Top 10' o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls, 8º) e as Williams do tailandês Alexander Albon (9º) e do espanhol Carlos Sainz (10º).

A Mercedes, que havia pontuado nos últimos 28 GPs, teve a série interrompida pelo mau desempenho de seus pilotos no treino de classificação e uma estratégia passiva na corrida deste domingo.