Juventus vence e garante vaga na Champions; Empoli e Venezia são rebaixados

A Juventus salvou sua temporada mantendo a quarta posição na última rodada do Campeonato Italiano e se classificando para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer por 3 a 2 o Venezia, que junto com o Empoli teve o rebaixamento sacramentado neste domingo (25).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Venezia empatou novamente no início do segundo tempo com Ridgeciano Haps (55') e o gol da vitória 'bianconera' saiu minutos depois, quando Manuel Locatelli converteu pênalti (73').

Com a vitória, a Juventus, que em março demitiu o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, terminou o campeonato com 70 pontos, uma a mais que a Roma, que nesta última rodada bateu o Torino por 3 a 0.

O croata Igor Tudor vai comandar a 'Vecchia Signora' no Mundial de Clubes da Fifa, mas a princípio deixará o cargo depois do torneio. O alvo do clube de Turim seria o retorno de Antonio Conte, que comandou o Napoli na conquista de seu quarto 'Scudetto'.

Já a Roma vai disputar a Liga Europa na próxima temporada, depois de uma campanha de recuperação desde a chegada do veterano Claudio Ranieri, de 73 anos, que não continuará no clube.