Espanha recebe reunião de países árabes e europeus para pressionar Israel sobre Gaza

A comunidade internacional deveria contemplar a adoção de sanções contra Israel para interromper a guerra em Gaza, afirmou neste domingo (25) o chefe da diplomacia da Espanha, no momento em que representantes de nações europeias e do Oriente Médio, além do Brasil, iniciam em Madri uma reunião para pedir o fim da ofensiva israelense.

Vários aliados tradicionais de Israel levantaram suas vozes para aumentar a pressão, depois que o Exército israelense intensificou as operações na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.