Corpos de cinco esquiadores encontrados na estação suíça de Zermatt

Os cadáveres de cinco esquiadores foram encontrados no sábado (24) na montanha de Rimpfischhorn, perto da estação de esqui de Zermatt, na Suíça, informou a polícia do cantão de Valais em um comunicado publicado neste domingo (25).

Dois esquiadores que subiam a Rimpfischhorn alertaram as autoridades no sábado, depois que encontraram esquis no pé do cume, mas "sem localizar seus proprietários", explica o comunicado.

Os corpos foram encontrados depois que um helicóptero sobrevoou o local, acrescentou a polícia, sem revelar detalhes sobre as circunstâncias que levaram à morte dos cinco esquiadores, nem sobre seu gênero ou idade.

