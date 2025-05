City, Chelsea e Newcastle garantem vaga na Champions na rodada final do Inglês

No total, seis clubes da Premier League estarão na próxima Champions, já que Liverpool e o Arsenal, campeão e vice, já tinham se classificado, assim como o Tottenham, apenas o 17º na tabela, mas que carimbou seu passaporte com o título da Liga Europa.

Manchester City, Chelsea e Newcastle garantiram as últimas três vagas na Liga dos Campeões em jogo no Campeonato Inglês, ao término da 38ª e última rodada, disputada neste domingo (25).

Os perdedores do domingo na corrida pela Champions foram o Aston Villa, que terminou em sexto depois da derrota por 2 a 0 para o Manchester United, e o Nottingham Forest, sétimo depois de perder em casa por 1 a 0 para o Chelsea.

O Villa terá que se conformar com a Liga Europa, enquanto o Forest vai disputar a Liga Conferência.

A missão havia se complicado para o Aston Villa com a expulsão do goleiro 'Dibu' Martínez no final do primeiro tempo (45'+1), quando saiu da área para derrubar o atacante Rasmus Hojlund, que avançava livre para marcar.

Com um jogador a mais, o United construiu a vitória no segundo tempo marcando com Amad Diallo (76') e Christian Eriksen (87' de pênalti).