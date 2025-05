CICV denuncia morte de 2 colaboradores em bombardeio contra seu domicílio em Gaza

Dois membros da equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foram mortos no sábado no bombardeio de sua casa em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, disse a organização no X neste domingo (25). "Estamos devastados com a morte de dois queridos colegas, Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal. Hoje, reiteramos mais uma vez nosso apelo urgente pelo respeito e proteção dos civis em Gaza", escreveu o comitê.

"Ibrahim trabalhava como especialista em contaminação por munições e Ahmad era segurança no hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah", diz a mensagem do CICV. "Seu assassinato evidencia o número intolerável de mortes de civis em Gaza", escreveu a organização. Depois de romper uma trégua de dois meses, Israel retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza em meados de março e intensificou suas operações militares em 17 de maio, com o objetivo claro de eliminar o Hamas, libertar os últimos reféns e assumir o controle do território. A guerra em Gaza começou devido a um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.