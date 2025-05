Cargueiro com 'mercadorias perigosas' sofre naufrágio na Índia

Um navio porta-contêineres com bandeira da Libéria, que transportava "mercadorias perigosas", naufragou na costa da Índia, anunciaram neste domingo (25) as autoridades do país, que confirmaram o resgate dos 24 tripulantes.

O "MSC ELSA 3", um cargueiro de 184 metros de comprimento que viajava entre Vizhinjam e Kochi, no estado de Kerala, sul da Índia, emitiu um pedido de emergência no sábado, quando estava a quase 70 km de Kochi.