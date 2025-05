Última rodada do Inglês promete disputa acirrada por vagas na Champions

Com o Liverpool campeão há um mês e o Arsenal com a segunda posição garantida, a 38ª e última rodada do Campeonato Inglês promete fortes emoções neste domingo (25) para decidir as outras três vagas na próxima Liga dos Campeões.

No domingo, cinco equipes (Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest) vão disputar essas últimas três vagas.

A situação mais favorável é a do City (3º, 68 pontos), que para terminar no 'Top 5' precisa de pelo menos um empate fora de casa com o Fulham (10º), sem depender de outros resultados.

O time do técnico Pep Guardiola começou mal a temporada, mas melhorou na reta final (nove jogos sem derrota no campeonato desde meados de março). Porém, no fim de semana passado, perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace.

"Se nós não nos classificarmos para a Champions é porque não merecemos. E teremos que jogar a Liga Europa. É assim que as coisas são", afirmou Guardiola.