Trump sugeriu que Argentina conquistasse Chile para ter acesso ao Pacífico, diz Macri

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda durante seu primeiro mandato, em 2018, sugeriu a ele que o país deveria conquistar o vizinho Chile para ter acesso ao Oceano Pacífico. As informações são do jornal espanhol El País.

O ex-mandatário, que governou a Argentina entre 2015 e 2019, afirmou que o caso ocorreu durante visita de Trump a Buenos Aires para encontro do G-20. Na ocasião, conta Macri, os dois estavam em seu gabinete com demais autoridades, onde há um mapa do país, que Trump parou para observar.