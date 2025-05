Torcedores do Real Madrid homenageiam Ancelotti e Modric

"Obrigado lenda" de um lado, "Obrigado Carletto" de outro, as arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu exibiram bandeirões dedicados ao jogador e ao treinador.

Os torcedores do Real Madrid homenagearam o técnico italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a Seleção Brasileira, e o meia croata Luka Modric, que está de saída do clube, no último jogo da equipe na temporada, contra a Real Sociedad, neste sábado (24), pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os torcedores também cantaram seus nomes no minuto 10 da partida, o número emblemático de Modric.

As saídas do croata de 39 anos, jogador com mais títulos com a camisa do Real Madrid (28), em 13 temporadas, e de Ancelotti, que também deixará o clube como o técnico mais vitorioso na história merengue (15 títulos), marcam o final de uma era na capital espanhola.

Aos 65 anos, o italiano terá provavelmente seu último desafio à frente da Seleção, onde começará a trabalhar a partir da próxima segunda-feira.

