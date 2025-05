Rússia bombardeia Kiev com drones e mísseis durante troca de prisioneiros

"A capital e sua região sofrem novamente um ataque massivo do inimigo. Os sistemas de defesa antiaérea funcionam permanentemente em Kiev e sua periferia", disse o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.

Um ataque russo em larga escala, com drones e mísseis, deixou 15 feridos neste sábado (24) em Kiev, a capital ucraniana, apesar do início da segunda etapa da maior troca de prisioneiros de guerra desde o começo da invasão das tropas de Moscou há mais de três anos.

"Apenas sanções adicionais contra setores cruciais da economia russa forçarão Moscou a cessar os ataques", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na rede social X. Ele insistiu que "a causa do prolongamento da guerra está em Moscou".

O Ministério da Defesa da Rússia informou que mais de 300 prisioneiros de cada país foram liberados no sábado.

O ataque ocorreu em meio a uma troca recorde de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia, com um total de mil pessoas liberadas por cada lado entre sexta-feira e domingo.

"Se ainda há alguém com dúvidas de que a Rússia quer continuar com a guerra, que leia os jornais", reagiu Katarina Mathernova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia.

"Outros 307 membros do Exército russo foram transferidos da Ucrânia e estão atualmente em Belarus, onde recebem ajuda médica e psicológica", indicou a pasta.

Após a conclusão da troca, as partes devem apresentar documentos que expliquem suas condições para um acordo que possibilite o fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

- Surpresas -

Na região de Chernihiv, para onde foram levados os ucranianos libertados na sexta-feira, centenas de pessoas, a maioria mulheres, aguardavam os parentes com bandeiras e fotos.