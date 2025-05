Reencontros, sorrisos e lágrimas no retorno de prisioneiros de guerra à Ucrania

Frágil e com a pele amarelada, Konstantin Steblev conversou com a mãe pela primeira vez em três anos, depois de ter sido libertado na maior troca de prisioneiros de guerra concretizada entre Rússia e Ucrânia.

Neste sábado ocorreu uma troca de 307 prisioneiros de guerra de cada país e, no domingo, será realizada a terceira etapa, com o objetivo de alcançar mil pessoas libertadas pelos dois lados.

Steblev, que foi capturado no início da invasão russa em fevereiro de 2022, foi um dos 390 presos libertados em troca de 390 pessoas enviadas de volta à Rússia na primeira etapa da troca, que aconteceu na sexta-feira.

"Eu te amo. Não fique triste. Não foi minha culpa. Prometi que voltaria são e salvo", acrescentou, sorrindo, mas com os olhos lacrimejando.

Durante os anos que passou no cativeiro, Steblev disse que conseguiu seguir em frente graças à esposa.

Steblev foi levado de ônibus com outros prisioneiros para um hospital da região de Chernihiv. Centenas de parentes aguardavam o grupo no local. "Parabéns!", gritaram, enquanto alguns choravam e cantavam.

"Ela sabe que sou forte e que não vou desistir tão facilmente", disse, antes de acrescentar que agora só deseja ficar com sua família. "É minha prioridade absoluta", afirmou.

Ele destacou que corresponde à esposa decidir os próximos passos. "Ela vai me dizer e me ensinar como agir no futuro", assegurou.

Magros, cansados e um pouco desorientados, os prisioneiros libertados foram submetidos a exames médicos no hospital.