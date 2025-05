Musk diz que melhorias significativas precisam ser feitas no X, após dia de instabilidade

O dono do X e da Tesla, Elon Musk, disse que "melhorias operacionais significativas precisam ser feitas" na rede social, como ficou evidenciado depois de instabilidades serem registradas na plataforma ao longo da semana.

"Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo implementadas", escreveu em seu perfil no X, o qual relatou também ter voltado a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, e estar dormindo em salas de conferência ou das fábricas.