Kleber Mendonça Filho, o diretor brasileiro que fez Cannes se apaixonar

O brasileiro Kleber Mendonça Filho, vencedor do prêmio de melhor direção em Cannes neste sábado (24), faz parte de um pequeno círculo de cineastas com presença regular no evento, com um cinema social que se baseia tanto no realismo mágico quanto na militância política.

"Bacurau" ganhou o Prêmio do Júri, empatado com o filme francês "Os Miseráveis".

Casado com a produtora francesa Emilie Lesclaux, seus filmes são baseados em roteiros elaborados, com referências à política, ao cinema e às desigualdades sociais.

Essa reflexão sobre as classes sociais ganhou prêmios em mais de uma dúzia de festivais internacionais e foi classificada pelo The New York Times como um dos dez melhores filmes do ano.

"Aquarius", por outro lado, refletia os efeitos colaterais do progresso capitalista no Brasil contemporâneo, com uma protagonista assediada por especuladores imobiliários.

Mas o realismo de Kleber Mendonça não é límpido. Ele é tingido de elementos fantásticos, típicos de filmes de gênero e de terror, como, por exemplo, em "Bacurau", repleto de cenas macabras.

