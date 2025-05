Israel usa palestinos como escudos humanos em Gaza, relatam soldados e ex-detentos a agência

Soldados israelenses e ex-prisioneiros palestinos ouvidos pela agência de notícias Associated Press (AP) relataram que as Forças Armadas de Israel usam palestinos como escudos humanos na Faixa de Gaza e que a prática é amplamente adotada na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

Segundo as informações, publicadas em reportagem neste sábado, 24, palestinos são vestidos com roupas militares, equipados com câmeras nos capacetes e usados para verificar se casas, prédios e túneis estão livres de explosivos ou de terroristas.