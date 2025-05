Espécie em perigo de extinção é guiada por helicóptero no Camboja até reserva florestal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seus habitats naturais são as florestas e as pradarias, mas em estado selvagem restaram alguns milhares, ameaçados pela caça, a exploração florestal e a expansão industrial.

Segundo a Global Forest Watch, o Camboja perdeu quase 33% de sua massa florestal desde 2000, devido ao fato de o governo ter autorizado o desmatamento de grandes extensões, inclusive dentro de áreas protegidas.

As organizações ecologistas Rising Phoenix e Siem Pang Conservation explicaram que os 16 bantengues foram reunidos durante três dias na semana passada mediante uma armadilha em forma de funil e depois transferidos com a ajuda de um helicóptero até um caminhão, que os levou a uma reserva da província de Siem Pang, no nordeste do Camboja.

A operação durou quatro dias.