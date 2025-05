Dinamarca aumenta idade de aposentadoria para 70 anos

Medida ocorre segundo sistema de elevação progressiva da idade de aposentadoria a cada cinco anos baseado no aumento da expectativa de vida. Premiê Mette Frederiksen defende revisão do modelo.O Parlamento da Dinamarca aprovou nesta quinta-feira (23/05) uma lei que aumenta a idade de aposentadoria de 67 para 70 anos até 2040. A medida é parte de uma ampla reforma do sistema de previdência social aprovada na Dinamarca em 2006, que estabeleceu um sistema de elevação progressiva da idade de aposentadoria a cada cinco anos, com base no aumento da expectativa de vida. Dessa forma, a aposentadoria, que está atualmente definida em 67 anos, aumentará para 68 anos em 2030 e 69 em 2035. De acordo com a nova lei, as pessoas nascidas depois de 1º de janeiro de 1970 terão que esperar até os 70 anos para se aposentar. Na votação, 81 parlamentares votaram a favor e 21 se opuseram. Premiê propõe rever lei de aposentadoria A primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen, de 47 anos, declarou há alguns meses que seu partido era a favor de renegociar esse modelo quando a idade de aposentadoria atingir os 70 anos. "Não acreditamos em aumentar automaticamente a idade de aposentadoria. Não podemos continuar dizendo às pessoas que elas precisam trabalhar mais um ano", disse Frederiksen ao jornal Berlingske. rc/bl (EFE, Lusa, AFP,)