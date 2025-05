Ataque a faca deixa feridos na estação central de Hamburgo

Ao menos 18 pessoas ficaram feridas, das quais quatro com risco de morte, segundo as autoridades locais. Uma mulher alemã de 39 anos foi presa.Ao menos 18 pessoas pessoas ficaram feridas, quatro com risco de morte, em um ataque a faca na estação central de Hamburgo, no norte da Alemanha, no início da noite desta sexta-feira (23/05), segundo as autoridades locais. Uma pessoa foi presa logo após o ataque. Segundo a polícia, trata-se de uma mulher alemã de 39 anos. As autoridades estão investigando se a mulher estava em um estado de confusão mental. "Após uma análise inicial de vídeos, acreditamos que a mulher agiu sozinha", afirmou uma porta-voz da polícia. O ataque ocorreu durante o horário do rush, por volta das 18h, na plataforma 13/14 da estação, uma das mais movimentadas da Alemanha. A estatal ferroviária alemã Deutsche Bahn informou que serviços de trem para a estação foram interrompidos pela operação policial, e alertou sobre "atrasos e cancelamentos parciais". Desde outubro de 2023, está em vigor uma proibição de porte de facas na área da estação central de Hamburgo. A partir de dezembro de 2024, Hamburgo também proibiu o porte de facas no transporte público. Terceiro ataque a faca da semana O incidente é o mais recente ataque a faca na Alemanha nesta semana. Cinco pessoas na faixa dos 20 anos ficaram feridas, quatro delas gravemente, quando um homem de origem síria as atacou nas primeiras horas da manhã de domingo em um bar na cidade de Bielefeld, no oeste do país. O suspeito de 35 anos foi preso e acusado de quatro acusações de tentativa de homicídio. Promotores federais assumiram a investigação, dizendo que acreditam que o incidente "teve motivação religiosa e deve ser entendido como um ataque à ordem básica democrática livre". Em Berlim, um menino de 13 anos foi detido nesta sexta-feira após supostamente ter esfaqueado um colega de 12 anos no dia anterior em uma escola no bairro de Spandau, no oeste da cidade. bl/ra (afp, dpa, ap)