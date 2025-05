Aberdeen conquista Copa da Escócia e impede 'Tríplice Coroa' do Celtic

A derrota impediu o Celtic de terminar a temporada com uma 'Tríplice Coroa', depois dos títulos no Campeonato Escocês e na Copa da Liga.

O time do técnico irlandês Brendan Rodgers até saiu na frente com um gol contra do zagueiro Alfie Dorrington (39'), mas o Aberdeen chegou ao empate na reta final da partida, quando o goleiro Kasper Schmeichel jogou contra o próprio patrimônio ao tentar afastar um cruzamento do atacante Shayden Morris (83').

Na disputa de pênaltis, Mitov defendeu as cobranças de Alistair Johnston e do capitão Callum McGregor.

McGregor nunca havia perdido uma final no estádio Hampden Park e o Celtic, que chegava à decisão como amplo favorito, teve que se contentar com o vice-campeonato.

