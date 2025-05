Trump encontra compradores de sua criptomoeda, em meio a denúncias de corrupção

O encontro inédito ocorreu no Trump National Golf Club, um de seus campos de golfe e clubes de campo da família presidencial, localizado em Potomac Falls, Virgínia, um subúrbio de Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu na noite de quinta-feira (22) com os 220 maiores detentores de sua criptomoeda, um evento fortemente criticado pela oposição democrata.

A Casa Branca não forneceu uma lista dos participantes do evento.

Para participar do jantar, era necessário possuir, em média, mais de US$ 50.000 (R$ 282,5 mil) em $TRUMP, nome de sua moeda digital.

Abertamente hostil às criptomoedas quando elas surgiram, o republicano mudou de posição durante sua última campanha, e o setor contribuiu com mais de US$ 100 milhões (R$ 565 milhões, na cotação atual) para sua eleição.

"Os Estados Unidos dominam as criptomoedas, o Bitcoin, etc., e vamos garantir que continue assim!", escreveu o presidente em sua rede Truth Social.

Segundo dados fornecidos à AFP pela empresa de análise Inca Digital, muitos dos compradores da criptomoeda presentes adquiriram a moeda através de plataformas inacessíveis para usuários da internet americanos, o que sugere que eram estrangeiros.

O sistema no qual as moedas digitais se baseiam, o blockchain, garante o anonimato, ao contrário do sistema financeiro tradicional.

Empresários como o financista Bryce Paul, Jack Lu, CEO da plataforma Magic Eden, e o programador Nikita Anufriev anunciaram sua presença na festa de gala nas redes sociais.