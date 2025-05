Trump ameaça UE e Apple com novas tarifas

Lamentando que as negociações comerciais com o bloco europeu, segundo ele, "não estejam levando a lugar nenhum", Trump anunciou em sua rede Truth Social que recomenda "impor tarifas de 50% à União Europeia a partir de 1º de junho".

Wall Street abriu em baixa após os anúncios. As ações da Apple caíram 2,7% no início do pregão. O índice de volatilidade VIX, conhecido como "indicador do medo", subiu cerca de 18%.

Se entrarem em vigor, esses impostos aumentariam drasticamente as tarifas atuais, que são em média de 12,5% (2,5% já em vigor antes da posse de Trump e mais 10% desde abril). Também renovariam as tensões entre a maior economia do mundo e seus parceiros europeus.

As duas potências então negociaram uma trégua de 90 dias para suspender a maioria dessas tarifas, e Trump também anunciou um acordo comercial com o Reino Unido, enquanto negociava com outros países, incluindo o México.

Seus impostos, que desencadearam um terremoto nos mercados, incluíram setores específicos, como de automóveis, aço e alumínio produzidos fora dos Estados Unidos. As tarifas alfandegárias sobre a China atingiram 145% (sobre alguns produtos, 245%), às quais Pequim respondeu com impostos de 125%.

As negociações com a Europa não renderam muitos frutos. "Tem sido muito difícil negociar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos na parte comercial", disse Trump nesta sexta-feira, ao ameaçar o bloco com impostos de 50% a partir de junho.

Trump criticou várias vezes o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa, que ele estima entre US$ 300 e US$ 350 bilhões (R$1.691 a R$1.973).

Segundo dados do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o déficit comercial do país com o bloco europeu deve aumentar para aproximadamente US$ 235 bilhões em 2024 (R$ 1,32 trilhão)