Surto de gripe aviária em mamíferos duplicou em 2024

A gripe aviária se propagou de forma inédita nos últimos anos, provocando o abate maciço de aves, o aumento do preço dos ovos e a morte de várias pessoas que tiveram contato com animais infectados.

O número de surtos de gripe aviária em mamíferos dobrou em todo o mundo no ano passado, aumentando o risco da propagação do vírus aos seres humanos, alertou uma agência internacional nesta sexta-feira (23).

"É preocupante, pois estamos assistindo à mudança no padrão epidemiológico do vírus", declarou à AFP Emmanuelle Soubeyran, diretora-geral da OIE.

Segundo estes dados, 1.022 surtos foram registrados em 55 países no ano passado, em comparação aos 459 em 2023.

O risco de transmissão aos humanos é baixo, mas a frequência com que os surtos ocorrem em mamíferos como bovinos, os cachorros e gatos aumentam a possibilidade de que o vírus se adapte e seja transmitido entre pessoas, declarou a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) em um novo relatório.

Os especialistas alertaram sobre o risco de uma pandemia causada pela gripe aviária, cujo vírus, capaz de sofrer mutações, já se espalhou entre o gado leiteiro nos Estados Unidos.

A divulgação do relatório coincide com os cortes nas agências de saúde e científicas dos EUA ordenados pelo governo de Donald Trump, que, entre outras medidas, decidiu encerrar um programa de epidemiologia no início deste ano.

A gripe aviária "é mais do que uma crise de saúde animal: é uma emergência mundial que desestabiliza a agricultura, a segurança alimentar, o comércio e os ecossistemas", alerta o estudo.