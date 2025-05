Reino Unido investiga envolvimento russo em incêndios a propriedades ligadas a Starmer

Autoridades de segurança do Reino Unido investigam se a Rússia pode estar envolvida nos incêndios criminosos em propriedades relacionadas ao primeiro-ministro Keir Starmer, de acordo com o Financial Times.

Dois ucranianos e um romeno foram acusados de conspirar para os ataques com outras pessoas ainda desconhecidas pela polícia. Segundo a reportagem, autoridades consideram a possibilidade de os suspeitos terem sido recrutados por atores na Rússia.