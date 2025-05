Princesa da Bélgica está entre os estudantes que Trump tentou banir de Harvard

O Palácio Real informou que a princesa esperava para saber se poderia retornar à Harvard para o segundo ano do curso de Políticas Públicas, depois que o governo retirou da universidade o direito de matricular estrangeiros. A medida, no entanto, foi temporariamente bloqueada pela Justiça americana.

A princesa é a primeira dos quatro filhos do rei Philippe e da rainha Mathilde. Ela ingressou no curso de Políticas Públicas depois de concluir a graduação em História e Política no Lincoln College, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Em escalada dramática na disputa entre o governo Trump e a Universidade, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, revogou a certificação de Harvard no programa que permite que estrangeiros estudem nos EUA.

Noem acusou Harvard de não cumprir com os pedidos de informação do governo e de perpetuar "um ambiente inseguro no campus, hostil aos estudantes judeus".

Em resposta, a universidade entrou com ação no tribunal federal em Boston. No processo, Harvard descreveu a ação do governo como represália pelo exercício dos seus direitos, amparados pela Primeira Emenda, que garante a liberdade de expressão nos Estados Unidos.