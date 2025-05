Netanyahu ataca líderes de Reino Unido, França e Canadá por pedidos de cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou duramente os líderes do Reino Unido, França e Canadá, acusando-os de "comprarem" a propaganda do Hamas. Em um vídeo divulgado na noite de quinta-feira, 22, o líder israelense disse que o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estão "do lado errado da história".

"Digo ao presidente Macron, ao primeiro-ministro Carney e ao primeiro-ministro Starmer: quando assassinos em massa, estupradores, assassinos de bebês e sequestradores agradecem a vocês, é porque vocês estão do lado errado da justiça. Estão do lado errado da humanidade e do lado errado da história", disse Netanyahu, referindo-se aos militantes do Hamas como "neonazistas".